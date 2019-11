Fico si schiera con de Magistris: “Il consiglio deve durare cinque anni”

"Penso che il Consiglio comunale di Napoli debba restare in carica per cinque anni perché bisogna dare il tempo a tutti di lavorare per poi essere giudicati". Così il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo a margine del nono congresso degli iscritti al Partito radicale in corso nella fondazione Foqus di Napoli. Dopo un audio pubblicato da Repubblica che svela una presunta "congiura" di alcuni consiglieri di maggioranza contro il sindaco, anche i due consiglieri comunali M5s Matteo Brambilla e Marta Matano hanno deciso di sostenere la mozione di sfiducia al sindaco Luigi de Magistris insieme alle oltre opposizione di centrosinistra e centrodestra.

"I consiglieri comunali - commenta il presidente della Camera - fanno il loro percorso e le loro valutazioni. Io penso che è bene dare tempo a tutti di espletare il loro mandato e non provare sempre a promuovere nuove elezioni. È molto importante cercare di dare un contributo costruttivo per cercare di fare il bene dei cittadini. Al termine del mandato - aggiunge Fico - saranno i cittadini a decidere".