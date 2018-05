CR8, si trova l'accordo sul debito. Esulta de Magistris: "Gentiloni persona corretta"

Da Roma arriva l'ok alla transazione sul debito da 87 milioni (noto come CR8)che gravava sulle casse del comune di Napoli. A dare l'annuncio è il primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris: "C'è stato il via libera formale. Un atto dovuto: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si è dimostrato persona leale e corrette", spiega alla stampa il sindaco de Magistris. "C'è stata grande correttezza istituzionale nei rapporti con Gentiloni e questo è un atto dovuto, forse arrivato in ritardo, ma sicuramente significativo. Oggi è un buon giorno per Napoli", dice il sindaco.