Sergio Costa ministro dell'Ambiente con il Movimento Cinque Stelle: "Scelta giusta"

Alfonso Pecoraro Scanio, ultimo ministro dell'Ambiente proveniente dal mondo ambientalista, è anche stato il ministro dell'agricoltura che nel 2001 salvò il corpo forestale dallo smembramento. Fu proprio lui a portare un giovane ufficiale della forestale, Sergio Costa, nel suo gabinetto per definire i progetti di rilancio della forestale come polizie ambientale.

A chi meglio di Lui chiedere un parere sulla prima indicazione di Luigi Di Maio sulla nomina del nuovo possibile ministro dell'ambiente: il generale Sergio Costa.

Che giudizio si sente di dare?

Conosco Il generale da anni ed è sempre rigoroso nella sua azione di difesa dell'ambiente e di contrasto ad ecoreati ed ecomafie. Quando ero Ministro dell'agricoltura istituii i nuclei di polizia agro-alimentare e forestale e lui mi fu davvero d'aiuto. Poi negli anni ha operato sul territorio per potenziare i metodi di indagine e scoperchiare la tragedia della Terra dei fuochi. Da ambientalisti denunciavamo da anni le ecomafie dei rifiuti ma sono state le inchieste di forestale e magistratura a confermare quelle nostre accuse e inchiodare tanti criminali. Anche se occorre rafforzare, in tutta Italia, l'azione di contrasto come dimostrano anche eventi recenti.

Ma Lei da fiducia al M5S sul tema Ambiente?

Se Luigi di Maio ha indicato come primo il nome del suo possibile ministro dell'ambiente non credo lo faccia per l'ordine alfabetico ma è una precisa indicazione di priorità. E la scelta di Sergio Costa vuol dire tornare ad un ruolo serio per un ministero che dopo la mia esperienza è stato volutamente depotenziato perché non desse fastidio con vere riforme green come lo stop al Cip6, il conto energia e l'ecobonus e il raddoppio dei fondi ai parchi e contro il dissesto idrogeologico. Del resto il programma di M5S insieme a quello di Leu sono i più green e già nel 2013 li scelsi per questo motivo.

In questi anni però non si notano molte azioni green del M5S

Sono stati all'opposizione e sempre contrastati ma per esempio hanno contribuito alla legge sugli ecoreati, bloccato molte norme antiAmbiente, si sono opposti alle trivellazioni petrolifere. Su altri temi hanno avuto magari contrasti interni ma sui temi ambientali sono stati coerenti e attivi. Spero davvero che dopo il 4 marzo possano essere elemento portare di un governo di cambiamento. L'emergenza del cambiamento climatico chiede un governo davvero ecologista e indipendente dalle lobby petrolifere che mi attaccarono con tanta forza quando presi come consiglieri al ministero dell'ambiente Jeremy Rifkin e Carlo Rubbia. Consiglio a Sergio di ritrovare quel tipo di consiglieri e ridare al ministero dell'ambiente una leadership europea nella riconversione ecologica di economia e società .