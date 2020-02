Regionali Campania 2020, Crimi: "Costa è il nostro candidato"

"Il candidato che abbiamo proposto non è Sergio Costa in quanto nome, ma per quello che rappresenta: un modello di legalità e tutela dell'ambiente, che vorremmo applicare in questa Regione. Per questo abbiamo lanciato un appello a tutte le forze che vogliono il bene della Campania, di provare a unirsi in questa direzione. Ancora non abbiamo avuto risposte. L'unica che abbiamo ricevuto dal Pd è stata 'il nostro candidato è De Luca e non si tocca'". Così il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale per le suppletive, ha ribadito la posizione dei 'pentastellati' in vista delle elezioni regionali in Campania.

"Un dialogo con De Luca è inconcepibile. Noi abbiamo già fatto un terzo nome ed è quello di Sergio Costa", ha aggiunto il leader dei pentastellati.