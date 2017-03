Salvini a Napoli, partito il corteo dei collettivi: in migliaia in strada

E' partito nel primo pomeriggio da Piazza Sannazaro il corteo "Mai con Salvini", organizzato dai movimenti e collettivi napoletani in vista dell'arrivo in città della leader della Lega, che terrà un comizio dalle 17 in poi alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

Già migliaia le persone in strada che stanno manifestando e che si sono dirette verso Fuorigrotta, dove sono arrivate intorno alle 16,10. Tantissime le sigle aderenti all'iniziativa.

Presente anche una ruspa per consegnare idealmente il 'foglio di via' da Napoli a Salvini.

"La giornata di oggi ha a che fare con Napoli. La giornata di oggi ha a che fare con chi ama questa città, chi ancora non ha smesso, chi ancora ci si perde. Per chi ne conosce le contraddizione, le sofferenze, le jastemme, ma anche i segreti più preziosi, la capacità di essere porto e piazza, incontro e scambio, i tesori nascosti, le lingue intrecciate, le braccia che si aprono. Oggi la parte migliore di questa città deve indossare scarpe comode, venire a Piazza Sannazaro, ritrovare migliaia di sorelle e fratelli vicino al Lungomare, mettersi in cammino, serrare le fila, espellere l'odio di chi ha devastato la nostra terra e ora vuole comprarne i voti", si legge sulla pagina Facebook di Insurgencia, tra i movimenti che partecipano al corteo.

CORTEO 'MAI CON SALVINI', LE FOTO

CONTINUA