Pronto il corteo anti-Salvini: "L'11 marzo saremo in migliaia"

“Il modello a cui ci ispiriamo è quello di Barcellona, dove i cittadini si riuniscono in una manifestazione spontanea per chiedere di accogliere più migranti. Vogliamo contrapporre il nostro modello, Napoli capitale dell’accoglienza e della solidarietà, a quello trumpista, lepenista e salviniano che chiude le frontiere e divide la società”. Così, all’agenzia Dire, gli organizzatori del corteo pubblico che si svolgerà l’11 marzo a Napoli in concomitanza con la manifestazione pubblica indetta in città da ‘Noi con Salvini’.

Un corteo pacifico per "impedirgli di venire qui a sputare odio in faccia ai migranti e agli ultimi della società". Intanto, l'unico dato certo emerso dall'incontro dell'altro giorno organizzato dal movimento Insurgencia, è che quasi certamente parteciperanno migliaia di persone. "La manifestazione vedrà in piazza il Sud che tutti i giorni costruisce un mondo diverso, tutte le donne e gli uomini che non riconoscono come nemici i più deboli ma che sanno guardare verso l'alto per cercare i colpevoli dell'enorme disuguaglianza che caratterizza il nostro mondo. Sarà il corteo di chi è determinato a non cedere alla guerra tra i poveri, di tutti gli uomini e le donne che vogliono restare umani. Le nostre armi saranno quelle che hanno sempre caratterizzato la gente del meridione: ironia, generosità, accoglienza, determinazione, desiderio di libertà e orgoglio".