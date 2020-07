Medaglia della città consegnata a Giulio Tarro, da de Magistris: "Per la sua professionalità e umanità"

"Ho fatto gli auguri al prof. Giulio Tarro per il suo compleanno. Gli ho anche consegnato la medaglia della città per il contributo che egli ha dato nella sua carriera, con professionalità e umanità, per la cura e la ricerca delle malattie infettive. Anche in questi giorni non ha fatto mancare, sul Covid-19, il suo punto di vista, sempre con rigore scientifico e competenza, con il buon senso che spesso scarseggia di questi tempi." E' la dichiarazione del Sindaco Luigi de Magistris.

Tarro: "Nessuna epidemia in autunno"

In uno dei momenti maggiormente critici dell'emergenza, uno dei virologi più lucidi nell'analizzare l'andamento del virus (parlando di una naturale e graduale scomparsa del Covid-19 in estate) è stato, senza ombra di dubbio, Giulio Tarro, primario emerito dell’Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” e tra i più attivi nella lotta al colera a Napoli negli anni '70. L'intervista di NapoliToday a Giulio Tarro.