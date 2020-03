De Luca, avviato cantiere per l’impianto di compostaggio a Pomigliano

"Anche in queste giornate di grande impegno per affrontare al meglio la vicenda coronavirus, il nostro lavoro va avanti senza rallentamenti in tutti i settori. A partire dall'Ambiente. In Campania negli anni passati abbiamo avuto alcune emergenze che hanno sporcato l'immagine della regione nel mondo. A causa della più importante di queste, quella ambientale, per quasi 20 anni siamo stati conosciuti come il territorio dei rifiuti, dei roghi e della camorra, che sul sistema dell'emergenza ha fatto affari. La Regione Campania è l'unica istituzione che ha lavorato seriamente per affrontare questo problema e per avviare la bonifica di Terra dei fuochi. Tutti gli altri hanno parlato, noi stiamo agendo. Sono giornate molto impegnative per la vicenda #coronavirus, ma il lavoro della Regione Campania prosegue senza rallentamenti in tutti i settori. Oggi abbiamo avviato il cantiere per l’impianto di compostaggio a Pomigliano d’Arco. Complessivamente realizzeremo 15 impianti per il trattamento dell’umido. Attraverso il nostro piano regionale per i rifiuti diciamo no alla realizzazione di nuovi termovalorizzatori, sì al potenziamento del compostaggio e alla raccolta differenziata", annuncia De Luca.