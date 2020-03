Ciarambino: "Taglio stipendi Consiglio e Giunta regionali per sostegno a chi ha bisogno"

Arriva dal Movimento 5 Stelle campano la proposta del taglio di stipendi di consiglieri e assessori della Regione. A depositare la bozza di legge, la capogruppo dei pentastellati Valeria Ciarambino: “Cresce di giorno in giorno il livello di povertà e di disagio sociale di una percentuale sempre più alta e preoccupante di cittadini della nostra terra a cui questa emergenza ha tolto un lavoro e qualunque forma di entrata. Abbiamo elaborato una proposta di legge per tagliare gli stipendi e le indennità di tutti i consiglieri regionali, del presidente della Giunta regionale e degli assessori e far confluire la somma risparmiata in un fondo per il sostegno alle persone colpite da povertà e disagio sociale a seguito dell'emergenza Coronavirus”.

Il risparmio, secondo il Movimento sarebbe di circa 250mila euro al mese: “Noi politici abbiamo una grande responsabilità. Noi siamo quelli a cui lo stipendio e le risorse non mancano e dunque, mai come in questa fase storica, è nostro dovere prioritario dare fondo a tutte le nostre indennità per dare una mano concreta a chi ne ha bisogno” il commento della Ciarambino.