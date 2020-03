Emergenza Coronavirus, la richiesta al Prefetto di Napoli: "Sospendere l’esecuzione degli sfratti"

"Facciamo appello al Prefetto di Napoli affinché sia sospesa l’esecuzione degli sfratti in un momento di grande esposizione di tutti i cittadini e in particolar modo dei soggetti fragili, a rischio per la salute. Bisogna ovviamente impedire, nel momento in cui si richiede ai cittadini di restare a casa, che altri siano collocati fuori casa". E' quanto dichiarano il presidente del Consiglio Comunale di Napoli Alessandro Fucito e il presidente della Commissione consiliare Patrimonio e Politiche per la casa Carmine Sgambati.

"Può apparire una ovvietà, ma al momento non è stata contemplata nei decreti. Siamo certi del pieno sostegno del Sindaco e dell’Amministrazione a tale richiesta", concludono Fucito e Sgambati.