Consiglio Comunale Napoli, conferenza capigruppo chiede seduta su Coronavirus

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Alessandro Fucito, si è riunita lunedì, con la partecipazione del vicesindaco Enrico Panini, delegato ai rapporti con il Consiglio, e dell’assessora alla Salute Francesca Menna, per un’informativa sulle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale di Napoli per fronteggiare l’epidemia di Covid-19.

La riunione si è conclusa con la decisione di chiedere al sindaco de Magistris la convocazione di una seduta del Consiglio Comunale con all’ordine del giorno le misure messe in campo per l’epidemia di Covid-19 e una riflessione sui recenti episodi di criminalità avvenuti in città.

Nel corso dell’incontro, il vicesindaco Panini ha illustrato le attività svolte dal tavolo tecnico interistituzionale insediatosi lo scorso 22 febbraio. Obiettivo principale è stato quello di individuare misure per arginare, in una logica di prevenzione e rassicurazione, i contraccolpi economici connessi all’allarmismo crescente, tenuto conto anche del fatto che, ad oggi, a Napoli non esiste un ceppo autonomo del virus.

Sono state igienizzate le scuole e ci sono stati incontri con i rappresentanti della sicurezza per intraprendere interventi di igienizzazione negli uffici comunali e sui mezzi pubblici, dotando di guanti gli operatori a contatto con le categorie più a rischio.

L’assessora Menna ha precisato che l’Amministrazione sta agendo in linea con le direttive ministeriali e in base ai continui aggiornamenti del tavolo tecnico. Nelle scuole si è preferito intervenire con misure di “biosicurezza", quindi con la disinfezione e l’igienizzazione e non con la sanificazione, che dal punto di vista epidemiologico può riguardare solo luoghi contaminati.

L’ordinanza n. 107 rivolta agli esercizi pubblici va in continuità con queste misure e risponde alle esigenze degli operatori del settore, che chiedono strumenti per poter tranquillizzare l’utenza. “Il Comune - ha concluso l’assessora Menna - sta svolgendo ogni possibile azione di prevenzione, considerando che l’assenza di un ceppo autoctono in città al momento non richiede interventi di vera e propria profilassi".