Consiglio Comunale Napoli, rinviata seduta su Coronavirus per prevenzione

Il presidente del Consiglio Comunale di Napoli Alessandro Fucito ha revocato la seduta del Consiglio che era stata convocata per venerdì 6 marzo, per la discussione degli argomenti "Emergenza Coronavirus e misure di prevenzione adottate" e "Informativa sui tragici avvenimenti di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo 2020".

La decisione è stata presa dopo una richiesta di rinvio da parte del Sindaco Luigi de Magistris: "La recentissima emanazione delle nuove regole da parte del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus – ha scritto il primo cittadino partenopeo nella sua nota – mi impone di chiedere il rinvio del Consiglio Comunale già convocato per il 6 marzo. Le norme richiamate sono molto precise, anche altre istituzioni comunali si stanno correttamente adeguando con grande senso di responsabilità verso i singoli componenti e la comunità intera. D’altronde, sul tema oggetto principale della seduta del Consiglio, gli interventi in materia di infezione da Covid19 sono oggetto di un’ampia informazione locale e nazionale e, pertanto, anche ai consiglieri comunali è assicurata piena conoscenza della materia e delle iniziative di prevenzione, molte delle quali vedono la nostra città in un ruolo di protagonista a livello nazionale. Così come, rispetto ai temi oggetto del Consiglio, non esistono termini ultimativi per l’approvazione di atti e delibere".

"Da questa consapevolezza di non produrre alcun vulnus alla vita democratica della città e di affermare un sano principio di prevenzione nasce la mia richiesta a te di rinvio del Consiglio Comunale", ha concluso de Magistris.

La delibera di Giunta a tutela dei lavoratori comunali

"Abbiamo approvato su mia volontà (a firma del Vice Sindaco ed Assessore al Personale Enrico Panini, dell'Assessora al Lavoro Monica Buonanno e dell'Assessora alla Salute, Francesca Menna) una delibera di giunta a tutela delle condizioni dei nostri lavoratori e lavoratrici e mirata a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus". Questo l'annuncio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Dopo le disposizioni del Presidente del Consiglio con le quali si sospende l'attività scolastica fino al 15 marzo e si dettano norme rigorose in materia di prevenzione, il Comune di Napoli estende l'utilizzo del Lavoro Agile, ovvero della possibilità di lavorare da casa, a tutti i dipendenti del Comune che ne faranno richiesta, purché ciò non metta in discussione l'efficienza dell'attività. Un provvedimento importante che vuole tendere una mano alle famiglie e alle persone che si trovano in difficoltà nella gestione della propria vita familiare. Speriamo fortemente che sia da esempio a tutte le realtà lavorative pubbliche e private del nostro territorio", ha aggiunto il primo cittadino.