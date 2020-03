Coronavirus, Mario Coppeto: "Sono positivo. Sento il dovere di rivelarlo"

"Sento il dovere civico di informarvi tutti, che sono risultato positivo al test del Covid-19. La mia attività professionale, istituzionale e politica, nonché la mia etica mi impongono di dare il massimo dell'informazione. Sto bene e sono seguito da medici esperti. Vi abbraccio tutti". E' il post Facebook pubblicato da Mario Coppeto, Consigliere Comunale di Napoli, medico radiologo dell'ospedale Santobono ed ex presidente della V Municipalità Vomero-Arenella.

Tantissimi i messaggi di vicinanza arrivati sui social da colleghi ed amici per l'esponente di "Sinistra Napoli in Comune a Sinistra".

Si aggiorna il dato degli infetti da Covid-19 in Campania. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato nella giornata di lunedì che sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 213 tamponi, di cui 44 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 29 tamponi di cui 5 positivi; presso l'ospedale Moscati di Avellino 34 tamponi di cui 7 positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 56 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e per i 4 della sessione mattutina al Cotugno, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il totale dei positivi odierni sale quindi a 60 (su 353 tamponi esaminati), con un numero degli infetti che tocca quota 460.

Non sono stati aggiornati i dati sui guariti e deceduti, rispettivamente 28 e 9.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.