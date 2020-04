De Luca: "Mobilità cittadini possibile solo se si rispettano regole"

Si alla mobilità parziale dei cittadini, a patto che rispettino le regole. Vincenzo De Luca è critico dopo il primo giorno in cui è stato possibile camminare all'aperto. I cittadini campani hanno potuto passeggiare o correre in due fasce orarie: al mattino presto e al tramonto.

La fame di aria aperta ha portato, però, alla formazione di assembramenti. Migliaia le persone, per esempio, che si sono riversate sul Lungomare di Napoli. Un episodio che ha portato il presidente della Regione a esprimere il suo dissenso: "Ieri è stata la prima giornata nella quale abbiamo aperto, in due fasce orarie, alla mobilità dei cittadini. Chiariamo che non siamo tornati alla normalità: è semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura. Ma non è il ritorno alla normalità e bisogna rispettare tre condizioni essenziali: la mascherina, sempre; lavarsi le mani, sempre; mantenere il distanziamento sociale di un metro e mezzo/due metri. Bisogna ricordare questi tre obblighi e rispettarli, sempre. Se si determinano nuovi assembramenti, noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l’epidemia. Bisogna essere estremamente responsabili. Non bastano le ordinanze se non c’è senso di responsabilità da parte dei cittadini".

Restano alcuni punti deboli del provvedimento, che si acuiranno dal 4 maggio, quando sarà nuovamente possibile l'attività motoria all'aperto. Difficile, infatti, immaginare che chi corre possa utilizzare la mascherina, visto che il dispositivo consente di inspirare una quantità limitata di ossigeno, mentre lo sforzo fisico ne richiederebbe una quantità maggiore del normale.