Coronavirus, de Magistris: "Governo fai presto. Pochi posti letto per salvare vite umane"

”Governo fai presto: mancano mascherine per chi è in prima linea. Pochi posti letto per salvare vite umane. Sostegno economico vero a cittadini, lavoratori e attività produttive. Misure serie per gli enti locali che crollano. Normative nazionali uguali per tutti, no diversità tra regioni", lo scrive su Twitter il sindaco de Magistris.

