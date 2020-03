Decreto contenitivo, de Magistris: "Da uomo del Sud solidarietà alla zona rossa"

Il sindaco Luigi de Magistris ha scritto un messaggio a commento del decreto che nella notte ha "chiuso" in entrata e uscita la zona rossa. "Abbiamo letto stanotte il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri riguardo l'emergenza coronavirus, che applicheremo scrupolosamente per quanto di nostra competenza, condividendone anche spirito e finalità. Purtroppo, l'improvvida uscita nella giornata di ieri di bozze non ufficiali del decreto, annunci prima che il decreto fosse efficace, non aver previsto immediate misure di polizia per rendere effettive le rigide prescrizioni, ha prodotto un'oggettiva spinta all'esodo, dalle zone rosse, verso sud con macchine, treni, autobus e aerei".

"Se l'obiettivo era, giustamente, quello di ridurre drasticamente i rischi di contagio, gli effetti purtroppo sono stati ben altri - va avanti il primo cittadino - Nelle zone rosse si doveva e si deve subito prevedere che le persone si muovano solo nei limiti stabiliti dal decreto: comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Il controllo rigido va fatto a monte. Spetta allo Stato, attraverso i Prefetti, far rispettare i divieti, sanzionati penalmente. Stamattina ho sentito Prefetto e Questore chiedendo, comunque, che anche in città siano predisposte tutte le attività tese ad impedire l'elusione del decreto a tutela della salute della nostra comunità.

Ulteriori chiusure: stop anche a bingo e pub

"Sono sospese, anche, le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati. Bar e ristoranti possono svolgere attività a determinate condizioni di sicurezza, come indicate nel decreto, ma non sono consentiti assembramenti nelle adiacenze dei locali (cd. movida). Alle forze di polizia spetta applicare il decreto ed attuare chiusure dei locali in caso di violazioni".

"Solidarietà agli abitanti della zona rossa"

"Voglio esprimere, con il cuore, la solidarietà, da italiano e da uomo del Sud, a tutti gli abitanti che si trovano nella zona rossa. Insieme supereremo questa guerra. Ci vuole oggi senso di responsabilità da parte di ognuno, a garanzia della propria salute e di quella degli altri".

"Lavoro da casa dove possibile"

"Come amministrazione comunale e metropolitana siamo stati tra i primi a prevedere il lavoro da casa che implementeremo nei prossimi giorni, laddove previsto e possibile. Alcuni lavori, ovviamente, non si possono fare in casa e, quindi, bando ai furbetti. Ringrazio, invece, tutte le lavoratrici ed i lavoratori che continueranno a svolgere, con competenza, professionalità, coraggio, passione e umanità il lavoro di ogni giorno. I servizi necessari per la vita della comunità non possono fermarsi. Siete indispensabili per consentire la prosecuzione della vita ordinaria, pur in condizioni di emergenza. È una guerra che sono sicuro vinceremo anche grazie allo spirito di compattezza e solidarietà che questa città sa mettere in campo nei momenti difficili. Un ringraziamento profondo ai medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario tutto, che stanno svolgendo un lavoro senza precedenti, con grandissima professionalità, competenza, abnegazione e umanità. Visto che oggi è otto marzo, un pensiero in particolare alle donne in prima linea in lotta contro il virus. Con senso di responsabilità atteniamoci alle prescrizioni riducendo i rischi del contagio. Così si vince la guerra al virus, senza panico, con la forza, il coraggio e la fratellanza".