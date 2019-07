Convenzione Stadio San Paolo, fissata la data della discussione in Consiglio Comunale

Della convenzione per lo Stadio San Paolo tra il Comune ed il calcio Napoli ne discuterà il Consiglio Comunale martedì 16 luglio. E' quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente Alessandro Fucito. La seduta in via Verdi inizierà alle 10,00.

L'ordine dei lavori prevede, infatti, anche la trattazione per la presa d’atto dello “schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2018”, su proposta dell'assessore allo Sport Ciro Borriello.