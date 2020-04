Lockdown: associazioni in crisi. La risposta dalla Regione

"Stiamo lavorando per concedere anche alle centinaia di associazioni della Regione Campania dei contributi, per far sì che continuino a vivere dopo questa pandemia e per garantire un futuro alle loro attività": l'annuncio è stato dato dal consigliere regionale Giovanni Chianese, in diretta facebook su 'CampaniaLike', come risposta alle varie richieste di aiuto da parte delle associazioni attive sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le associazioni stanno vivendo una profonda crisi - spiega Chianese - e non riusciranno a resistere senza un valido sostegno da parte dello Stato e del consiglio regionale. Non possiamo permetterci di dimenticare nessuno e non lo faremo".