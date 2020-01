Assurdi festeggiamenti a Torre del Greco, l'iniziativa di un consigliere comunale

Il consigliere comunale comune di Torre del Greco Luigi Caldarola, in seguito alla diffusione in rete del video relativo agli assurdi festeggiamenti in piazza che si sono tenuti nella cittadina per Capodanno, ha lanciato un'iniziativa. L'idea è tenere alto il nome dei torresi, fare in modo che non venga l'intera cittadinanza investita dalla vergogna causata da “poche mele marce” per cui “i Cittadini Torresi siano additati come incivili”.

“Io non ci sto! - scrive su Facebook Caldarola – che per colpa di quattro teppisti l'immagine della nostra amata Città venga deturpata da foto e video che raccontino solo una verità. Io non ci sto che chi ha interesse a colpire l'Amministrazione sguazzi in questa macchina del fango mediatica condividendo post e video che mostrino solo una piccola parte di Torre”. “Per questo – prosegue – lancio una sfida contro teppisti e detrattori, un contest fotografico: posterò la foto che per me mostri il meglio di Torre del Greco e premierò, con i miei gettoni di presenza, le vostre foto più belle che riceveranno il numero maggiore di like pubblicate su questa pagina: #TorredelGrecoèBellissima”.

Sulla pagina è spiegato il senso del contest. “Il Contest fotografico “Torredelgrecoèbellissima” ha la finalità di raccogliere, esporre e premiare le foto di Torre del Greco che ne esaltano il valore naturalistico e storico paesistico. Ha come obiettivo quello di accrescere la sensibilità civica verso la nostra bellissima città, che merita il rispetto di tutti”. Questo il regolamento: “Sarà possibile pubblicare le foto sulla pagina #TorredelGrecoèBellissima fino al31/01/2020. Verranno premiate le prime 3 foto che riceveranno il maggior numero di like entro il 31/01/2020. Le altre foto verranno esposte in una mostra fotografica che organizzeremo alla fine del contest nello stesso luogo dove saranno premiati i vincitori”.