Il Premier Conte a Napoli, le tappe del Primo Ministro

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Napoli. La prima visita dalle 9:00 alla Cisco Academy e alla Apple Developer Academy, nel Campus di San Giovanni a Teduccio. Poi tappa all'Università Federico II in corso Nicolangelo Protopisani per la consegna dei diplomi.

CONTE A NAPOLI, L'ARRIVO DEL PREMIER A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | VIDEO

Il primo ministro è stato accolto dall’Amministratore Delegato di Cisco Italia Agostino Santoni, dal direttore del DIETI – Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’Informazione Giorgio Ventre e da Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Start up e Internazionalizzazione della Regione Campania. Cuore della visita è stato l’incontro con i giovani attualmente impegnati nelle attività di formazione digitale innovativa che si svolgono all’Academy, nel Digital Transformation Lab.

Conte atteso anche al Viale Gramsci, nella Villa Sanfelice di Monforte, alle ore 11,15: qui parteciperà al convegno 'Dal Sud per l'Italia, cultura, economia e innovazione'.

Dopo pranzo il capo del Governo parteciperà, nella 'Oasi figli in famiglia Onlus', in via Ferrante Imparato, alle presentazione del 'Rapporto su Napoli-Est' del comitato d'inchiesta del Comune di Napoli sulla Camorra. Con Giuseppe Conte parteciperà al dibattito anche il sindaco Luigi de Magistris. L'ultimo appuntamento è previsto alle ore 15,00.