Consiglio I Municipalità, Francesco Carignani: "Bisogna rispettare i cittadini"

Dura protesta dell'opposizione, durante il Consiglio della I Municipalità di oggi. Dopo aver approvato all'unanimità l’ordine del giorno relativo alle mense scolastiche, l’opposizione unita ha abbandonato l’aula in segno di protesa contro il Presidente De Giovanni, facendo mancare il numero legale.

"La protesta è legata in particolare al forte ritardo nella creazione di una Giunta, unico caso tra tutte le Municipalità della città, e al nessun utilizzo della Conferenza dei Capigruppo per decidere gli ordini del giorno, come dovrebbe avvenire da prassi. Sono dispiaciuto di quanto successo oggi, ma non possiamo più tollerare questa mancanza di rispetto per le istituzioni ed i cittadini. La Municipalità ha bisogno di una Giunta per lavorare e soprattutto di una Conferenza dei Capigruppo in cui si decidano i punti all'ordine del giorno dei Consigli. E’ arrivato il momento per il Presidente De Giovanni di abbandonare una politica di visibilità a favore di una politica che definirei di utilità. Spero che durante il prossimo anno ci sia una maggior collaborazione", è la denuncia di Francesco Carignani di Dema.