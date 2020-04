Torna a riunirsi virtualmente il Consiglio Comunale di Napoli: seduta in videoconferenza

Torna a riunirsi virtualmente, in videoconferenza, il Consiglio Comunale di Napoli. A partire dalle ore 15,30 di oggi, infatti, ci sarà, con modalità a distanza, una seduta interamente dedicata all'emergenza Coronavirus.

Si discuterà dello stato di attuazione dei provvedimenti dell’Amministrazione comunale, con aggiornamenti sullo stato dei servizi resi e sull’andamento sanitario in città.

Le modalità di svolgimento

Ad inizio seduta sarà accertata “a video” mediante appello nominale la sussistenza del numero legale, l’identità dei componenti, assicurata altresì attraverso le credenziali di accreditamento alla piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento del Consiglio Comunale.

I partecipanti dovranno, per tali motivi, rispondere all’appello per chiamata nominale attivando la videocamera e il microfono per consentire la propria identificazione all’Ufficio di Presidenza e al Responsabile dell’Area Consiglio comunale.

Tale modalità di identificazione dovrà avvenire ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, ivi compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

La diretta streaming

La seduta, come avveniva per quelle in presenza nel palazzo comunale di Via Verdi, sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Napoli.