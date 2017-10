Consigliere extracomunitario al Consiglio Comunale di Napoli: ok della Giunta

Su proposta dell'Assessore alla Trasparenza Alessandra Sardu, è stata approvata in Giunta la delibera di proposta al Consiglio concernente la modifica al Regolamento che disciplina l'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 36 co° 4 dello Statuto.

Il cittadino extracomunitario eletto assume la qualifica di consigliere aggiunto, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno ma non è computato nel numero dei consiglieri comunali. Le modifiche del Regolamento proposte consentono uno snellimento delle procedure propedeutiche alla espressione del voto e una semplificazione delle fasi del procedimento elettorale, con l'intento di consentire la partecipazione dei cittadini stranieri e svolgere la prima elezione in tempi brevi.

"L'elezione di un consigliere extracomunitario costituisce un valore aggiunto per i lavori del Consiglio Comunale. E' particolarmente importante in questo momento storico dare voce anche alle comunità extracomunitarie che risiedono a Napoli. Il loro contributo può essere prezioso soprattutto se dato nel luogo in cui trovano espressione tutte le forze politiche della città", spiega l'Assessore Sardu.