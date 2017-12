Consiglio comunale, le opposizioni lasciano l'aula

Era da tempo che le opposizioni in consiglio comunale lamentavano una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione comunale e questa mattina, dopo la discussione degli articoli 37, hanno deciso di abbandonare l'aula consiliare.

Il primo a prendere la parola è stato il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Matteo Brambilla, dicendo: "Noi oggi ci troviamo in imbarazzo ad essere in aula, visto che ci sono più di 40 delibere di ratifica con i poteri del consiglio comunale e nelle riunioni di commissione siamo soli, la maggioranza non c'è e non possiamo mai avere un contraddittorio. Siamo qui solo per alzare la mano, questa non è democrazia partecipata. Al termine della discussione degli articoli 37, lasceremo l'aula".

La voce di Brambilla non è stata l'unica a levarsi dai banchi dell'opposizione, dal partito Democratico a Forza Italia, i colleghi consiglieri hanno man mano rincarato la dose, decidendo di lasciare l'aula consiliare e non partecipare alla votazione sulle delibere già ratificate.

Il capogruppo del Partito Democratico, Federico Arienzo, ha contestato il metodo per cui in consiglio sono state portate solo delibere di ratifica. Gli ha fatto eco il consigliere del gruppo misto - Fratelli d'Italia Marco Nonno: "Con le ratifiche si impone un vero e proprio assestamento di bilancio". Anche il collega di partito di Nonno, Andrea Santoro, "pur non condividendo le scelte dell'Aventino", ha lasciato l'aula, "per chiedere rispetto per il ruolo del consiglio che ormai viene convocato solo per ratificare decisioni già prese".

Nonostante "la secessione" dei consiglieri d'opposizione, il consiglio ha continuato i lavori, approvando le delibere sulle variazioni di bilancio.

Al termine della seduta di consiglio, è arrivata la replica del sindaco de Magistris: "Alcuni toni non li ho per niente condivisi, alcune cose dette e l'uscita dall'aula non mi possono trovare assolutamente consensiente, Trovo invece utile lavorare tutti insieme, compreso me, perché si possa creare un miglior clima tra maggioranza e opposizione". "Credo che l'anno nuovo debba cominciare con un metodo diverso, migliore e più proficuo", conclude il primo cittadino, "le commissioni devono lavorare meglio, la maggioranza deve dialogare di più con l'opposizione, l'opposizione deve dare un contributo maggiore, nell'interesse della città".

Chissà se il metodo di collaborazione auspicato dal numero uno di Palazzo San Giacomo non possa già cominciare dal prossimo consiglio comunale, convocato per il 18 dicembre.