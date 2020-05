Consiglio Comunale di Napoli, il 3 giugno nuova seduta al Maschio Angioino

La Conferenza dei Capigruppo consiliari, presieduta da Alessandro Fucito, si è riunita in videoconferenza con la partecipazione del vicesindaco Enrico Panini, delegato ai rapporti con il Consiglio, e ha confermato la data di mercoledì 3 giugno per la prossima seduta del Consiglio Comunale di Napoli.

La seduta si svolgerà nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. L’inizio è fissato per le ore 10 (con il question time alle ore 9). Le modalità di svolgimento della seduta, che sarà trasmessa in streaming, saranno simili a quelle adottate per la seduta del 25 maggio: non sarà ammesso il pubblico in sala e per i partecipanti saranno garantite le distanze e i percorsi di entrata e di uscita dedicati.

L’ordine dei lavori prevede la trattazione delle delibere non discusse nella seduta di lunedì, alle quali è stata aggiunta, al primo punto, la delibera di proposta al Consiglio n. 160 del 18 Maggio 2020, riguardante l’acquisizione al patrimonio comunale di alcune aree residuali di proprietà privata per la realizzazione del Parco della Marinella (proponente: assessore Luigi Felaco). Seguiranno, nell’ordine dei lavori, la delibera di proposta al Consiglio n. 96 del 3 Aprile 2020, riguardante il Programma di Recupero Urbano di Soccavo (proponente: assessore Carmine Piscopo); la delibera n. 565 del 29 Novembre 2019 di “Presa d’atto del Programma di valorizzazione del complesso dell’ex Convento di Sant’Eframo Nuovo già OPG. Approvazione dello schema di Accordo di Valorizzazione. Proposta al Consiglio: dichiarazione di prevalente interesse pubblico al mantenimento dell’edificio denominato ex Mensa. Acquisizione al demanio comunale” (proponente: assessore Carmine Piscopo); la delibera n. 45 del 17 Febbraio 2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da lavori di somma urgenza nei plessi “Alfano” di Via Arno e “Bracco” di Via Tevere.

La Conferenza dei Capigruppo ha anche dibattuto sull’esito della seduta di lunedì e, in particolare, sulla possibilità o meno di riprendere la proposta di un documento unitario del Consiglio sul rilancio e sulla condizione dei Comuni dopo la Fase 1 dell’emergenza da Covid-19. Sono intervenuti: Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle), Vincenzo Moretto (Misto – Lega Napoli Salvini), Carmine Sgambati (Italia Viva), Roberta Giova (La Città), Mario Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra), Rosario Andreozzi (DemA), Salvatore Guangi (Forza Italia), Luigi Zimbaldi (Misto). Durante il dibattito, il presidente Fucito ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalle opposizioni nell’elaborazione del documento e per la partecipazione alla riunione odierna, che ha consentito alla Conferenza di poter operare in presenza del numero legale.

La Conferenza ha infine ascoltato una informativa dell’assessora alle Attività produttive Rosaria Galiero sulla delibera, di prossima approvazione in Giunta (giovedì), relativa alle occupazioni di suolo pubblico, che prevede l’esenzione dal pagamento fino al 31 ottobre, l’ampliamento dei dehors già esistenti e l’adozione di modalità semplificate per la richiesta di nuove occupazioni.