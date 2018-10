Consiglio Comunale di Napoli, DIRETTA

Dopo il question time, primo intervento del consigliere Federico Arienzo del Pd che, richiamando i valori fondanti della Costituzione - in particolare il diritto alla salute e all'istruzione - chiede ai consiglieri di firmare all'unanimità una denuncia che, ai sensi della legge 400/1988, consenta l'annullamento per illegittimità dell'ordinanza del sindaco di Lodi.

"Anche se sono stati gli italiani a dire che i bimbi migranti di Lodi non dovranno andare a scuola a piedi e potranno mangiare assieme ai compagni - ha detto Arienzo - quell'ordinanza resta ed è una vergogna. Come padre di una bimba di 4 anni, cittadino, essere umano sono indignato. È la prima volta che mi commuovo in Consiglio Comunale", ha quindi concluso Arienzo, con gli occhi effettivamente velati di lacrime. Il sindaco si è alzato ed è andato a stringergli la mano.

Traffico

Stanislao Lanzotti di Forza Italia ha parlato subito dopo Arienzo. Avrebbe dovuto intervenire al question time, ma ha riferito di essere rimasto intrappolato nel traffico. Ha chiesto più presenza delle forze dell'ordine nell'orario 8/11, soprattutto nell'area di Ciro a Mergellina, spiegando che si tratta di una zona nevralgica per la circolazione cittadina, anche in considerazione del flusso proveniente da Fuorigrotta.