I 5 Stelle campani donano mascherine con il taglio stipendi

I sette consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno acquistato 46mila mascherine ffp2 per gli operatori delle Asl regionali. “Un piccolo gesto per tutelare professionisti straordinari che spesso lavorano a mani nude per salvare le nostre vite - il commento di Valeria Ciarambino, capogruppo dei grillini - Con la somma di 150mila euro, ricavata dal taglio volontario degli stipendi di noi consiglieri regionali della Campania, abbiamo acquistato i dispositivi che, a partire da oggi, stiamo consegnando agli operatori del 118". Con la Ciarambino, a consegnare le mascherine, anche Maria Muscarà e Michele Cammarano. "Se tutti gli esponenti di ciascuna forza politica facessero altrettanto - conclude il capogruppo dei 5 Stelle - potremmo dare un contributo enorme anche nel contrasto al disagio sociale crescente per effetto della recessione provocata da questa grave emergenza".

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: