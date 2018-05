Napoli, si elegge 'il consigliere comunale aggiunto': al voto solo extracomunitari

Martedì 22 maggio alle ore 15 nel Maschio Angioino si terrà l'evento di presentazione delle elezioni di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio comunale di Napoli. Le elezioni sono previste domenica 15 luglio: saranno chiamati alle urne circa 25mila elettori. Ogni elettore potrà votare presso la propria municipalità di residenza. Questa mattina il sindaco Luigi de Magistris, con un decreto sindacale, ha indetto l'elezione di un cittadino extracomunitario, denominato "consigliere aggiunto".

Per l'assessore alla trasparenza Alessandra Sardu "oggi inizia una nuova stagione elettorale. Il consigliere aggiunto avrà la possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto. A Napoli proviamo a costruire una società diversa: quella del rispetto per gli altri, della convivenza pacifica e dell'inclusione. Napoli si riconferma città dell'accoglienza, in cui si costruiscono ponti e non muri".