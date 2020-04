"Consentire le consegne a domicilio per pizzerie, pub e pasticcerie": la proposta di Lanzotti

Stanislao Lanzotti, coordinatore di Forza Italia a Napoli, lancia una proposta contro il divieto di consegne a domicilio che vige in Campania, contrariamente alla maggioranza delle regioni italiane.

"Durante la commissione giovani e scuola a margine della discussione ho proposto agli assessori Palmieri e Clemente di concedere alle pizzerie ai pub e ad alle pasticcerie di fare (a determinate condizioni igienico sanitarie molto stringenti ) l’asporto. In nessun caso il take away ed in nessun caso l’apertura al pubblico ma solo l’ingresso al locale (che resterebbe chiuso al pubblico) ad un dipendente o due dotati di maschere e guanti (se i locali hanno una dimensione adeguata ). Ho inoltre proposto di organizzare un servizio delivery convenzionato con i tassisti. Sarebbe un piccolo segnale di ripartenza a rischio zero di contatti sociali", spiega Lanzotti in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul divieto di consegne a domicilio in Campania anche Enrico Schettino, proprietario di Giapposushi ha lanciato un appello nei giorni scorsi.