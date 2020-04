Sindaco di Afragola trova e consegna un medicinale salvavita ad una concittadina

Continua l'emergenza in Italia e le azioni da parte delle Istituzioni. Sindaci e presidenti di Regioni stanno affrontando notte e giorno emergenze di ogni genere. Qualche giorno fa, il sindaco di Afragola si è dovuto adoperare per trovare un medicinale salvavita, Plaquenil 200, ad una donna, R.B., oggi molto raro da trovare, perchè adoperato anche sui pazienti affetti da Coronavirus.

"Il sindaco non solo mi aveva garantito che sarebbe ruiscito a reperirlo - dichiara la donna - ma ogni giorno si preoccupava di chiamarmi per rassicurarmi e tranquillizzarmi, fino al giorno in cui me lo ha consegnato; non lo conoscevo di persona prima di ora - prosegue - adesso che l'ho conosciuto, mi sono resa conto che è un uomo eccezionale oltre che un gran de sindaco". Un "sindaco eroe", afferma Luigi Caccavale, fondatore e amministratore della pagina Facebook "Sei di Afragola se", attraverso la quale arrivano molte segnalazioni che prontamente vengono prese in carico.