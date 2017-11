Congresso PD, Massimo Costa: “Si va avanti. Serve un grande sforzo di partecipazione”

“Come candidato alla segreteria del Partito democratico di Napoli vado avanti per la mia strada con l’intento di rilanciare la grande comunità democratica che sta dimostrando di avere tante energie e tanta voglia di ricostruire il Partito. Il mio appello va alla comunità del PD: invito tutti ad un grande sforzo di partecipazione per superare questo clima teso che non giova a nessuno”.

Così in una nota il candidato alla segreteria del Pd di Napoli Massimo Costa. “Le polemiche delle ultime ore – spiega - sono pretestuose. La platea degli aventi diritto al voto è quella del 2016, ovvero la stessa che ha eletto il segretario nazionale sei mesi fa e riconosciuta da quanti oggi la contestano. Platea, peraltro, già convalidata dalla commissione nazionale di Garanzia che non ha rilevato alcuna irregolarità”. “Continuerò, come ho fatto nelle ultime settimane, a incontrare ogni iscritto simpatizzante con lo spirito di militante al servizio della comunità. Spirito che mi ha sempre contraddistinto dai primi momenti di questa campagna elettorale – ricorda Costa - poiché il mio intento è quello di unire il Pd e farlo in un clima di collaborazione vero”. “Non mi presto al gioco delle polemiche e delle inutili scuse per il rinvio. Noi invitiamo migliaia di militanti a votare domani in una importante giornata di festa e democrazia” conclude.