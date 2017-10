Renzi a Portici: "Nessun rancore per il passato, serve ampia coalizione con centro e sinistra"

Matteo Renzi, a conclusione dei tre giorni della Conferenza programmatica del Pd, a Pietrarsa (Portici), ha presentato i successi del suo Governo e ha aperto a un'ampia coalizione per le prossime elezioni. Una coalizione che dovrà guardare al centro come a sinistra "Senza rancore per le offese ricevute nel passato". Renzi ha rivendicato provvedimenti come il Jobs act, la Buona scuola, la legge elettorale.