Comune in pre-dissesto, de Magistris: "Conte ci ha promesso risorse"

Sono tre i miliardi di euro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe promesso agli Enti locali durante l'incontro che ha avuto con tredici sindaci, in rappresentanza di tutte le fasce tricolori italiane. Luigi de Magistris, primo cittadino di Napoli, lo definisce "...un incontro iniziato male ma finito bene. O arrivano risorse per i Comuni, oppure dalla Sicilia al Trentino si sospenderanno i servizi ai cittadini. Abbiamo detto al presidente che fino a oggi i sindaci hanno fatto quadrato attorno al Governo, ma che se non arrivano risorse noi gli portiamo le chiavi delle aziende di servizi che non possiamo più portare avanti. Conte ci ha assicurato queste risorse, quantificate in tre miliardi di euro, e paracaduti per quei Comuni in pre-dissesto come Napoli".

Durante il tavolo virtuale si è discusso anche della riapertura dei confini regionali, con la possibilità di slittare di una settimana, dal 3 al 10 giugno, per attendere che anche in Lombardia ci siano le condizioni di sicurezza: "Credo - ha commentato de Magistris - che i territori del Centro-Sud potrebbero aprire già stasera. Se la Lombardia ha bisogno ancora di qualche giorno si potrebbe conservare un maggiore controllo e, allo stesso tempo, cominciare a riaprire i confini delle altre regioni. E' una tutela per gli altri, ma anche per i lombardi stessi".