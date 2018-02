A Napoli 300 nuovi cittadini, ma ancora tanti sono senza diritti

Il sindaco Luigi de Magistris, l’assessora alla trasparenza Alessandra Sardu e il responsabile dei servizi anagrafici Luigi Loffredo hanno dato ieri a Palazzo San Giacomo il benvenuto a trecento nuovi cittadini italiani, registrati negli uffici anagrafici della città.

L’acquisizione della cittadinanza, secondo le norme vigenti, è avvenuta per naturalizzazione, diritto di sangue, matrimonio o unione civile con persona italiana, o per gli altri casi previsti dalla legge.

Con l’occasione è stata fatta una breve riflessione pubblica sullo ius soli, il principio giuridico contenuto in un’ipotesi di legge di riforma della cittadinanza che avrebbe garantito la cittadinanza e i diritti ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, che da sempre vivono in Italia e frequentano la scuola italiana.

"Purtroppo il 23 dicembre scorso, in Senato, non si è discusso il nuovo disegno di legge sulla cittadinanza perché i senatori, dopo aver votato il bilancio, hanno lasciato l'aula", spiega l'assessore Sardu, "ci sono 800mila bambini che nascono in Italia, ricevono l'istruzione nelle nostre scuole, hanno una cultura italiana, però per acquisire la cittadinanza devono attendere a lungo e questo è causa di molta discriminazione".

"Se scorgo l'elenco dei Paesi interessati, sembra quasi di stare alal Olimpiadi ed è una bella cosa perché ci insegna che nel mondo ci sono persone diverse che però devono avere gli stessi diritti e osservare le stesse regole e gli stessi doveri", afferma il sindaco di Napoli, "è una cosa molto semplice". "Se la cosa è così semplice", prosegue de Magistris, "perché non realizzano giuridicamente le cose semplici? E qua viene la pagina più triste che noi stiamo vivendo. di fronte a un diritto così conclamato com'è possibile che nel luogo dove si fanno le leggi si è scappati dalla discussione? Secondo me si ha a che fare con l'indegnità morale, ci sono persone che mettono prima l'opportunismo e poi il diritto".