De Luca: "Se non chiudono la fase di commissariamento della Sanità denuncio tutti"

"Se non si chiude il commissariamento della Sanità campana denunciamo per abuso d'ufficio il presidente del Consiglio, il ministro della Salute e quello dell'Economia". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la sua visita al CTO di Napoli. "A luglio è previsto un incontro che dovrà essere la scadenza ultimativa per la fine del commissariamento", spiega De Luca.