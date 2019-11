Sanità, fine del commissariamento. De Luca: "Stiamo avviando le procedure"

"Domani pomeriggio (oggi, ndR) è fissata a Roma l'ultima riunione di verifica tecnica che dovrà sancire il raggiungimento per la Regione Campania di tutti gli obiettivi di risanamento finanziario e della griglia Lea. A quel punto avvieremo le procedure per la fine del commissariamento e potremo andare avanti ancora più spediti con la seconda fase del rilancio della sanità campana: quella legata all'umanizzazione del servizio per i cittadini". È quanto ha scritto su Facebook Vincenzo De Luca, governatore della Campania.

"È una sfida fondamentale - aggiunge De Luca - ma abbiamo tutte le carte in regola per poterla vincere. In questi anni abbiamo dovuto affrontare la sfida del risanamento e del rilancio della sanità campana con 13.500 dipendenti in meno rispetto al fabbisogno effettivo e un riparto dal fondo sanitario nazionale di 200 euro pro capite in meno rispetto all'Emilia Romagna e 100 rispetto a Veneto e Lombardia. Oggi la Regione Campania paga i fornitori con una media di 38 giorni, prima in Italia, davanti a tutte le Regioni del Nord. Abbiamo recuperato 70 punti nei livelli essenziali di assistenza, ridotto drasticamente le liste di attesa ed eliminato la vergogna delle barelle nei grandi ospedali, a partire dal Cardarelli".