Bocciatura Corte dei Conti, il commento delle opposizioni

Durissime con l'amministrazione di Napoli, in seguito alla delibera della Corte dei Conti che dà al Comune 60 giorni di tempo per riparare a "gravi squilibri", le opposizioni. Così Mara Carfagna deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia: "La Corte dei Conti racconta una Napoli diversa da quella romanzata da de Magistris per 6 anni. Sono ormai 18 mesi che poniamo l'attenzione sui conti del Comune e ora la Corte rileva che i problemi sono sedimentati e incancreniti. È dal 2012, dal primo piano di rientro, che la Corte sta tentando di riportare in sesto i conti di palazzo San Giacomo che, invece, continua a commettere errori. Ormai siamo al bivio: o il Comune si adegua nei prossimi 60 giorni o viene dichiarato il fallimento del Piano di rientro e quindi il dissesto dell'Ente".

"L'ordinanza della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania è una conferma dello stato gravissimo a cui sono stati ridotti da de Magistris i conti del Comune di Napoli – spiega Valeria Valente, capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico – Il documento della magistratura contabile elenca e conteggia, una ad una, tutte le irregolarità contenute nei documenti finanziari varati da Palazzo San Giacomo negli ultimi 4 anni".

"Viene smentita anche la bufala, raccontata da de Magistris, che le difficoltà finanziarie sono frutto dei tagli del governo centrale – prosegue la Valente – è vero esattamente il contrario, le responsabilità sono tutte in capo alla gestione finanziaria dell'amministrazione comunale attuale, che ha sciupato le opportunità e gli aiuti economici offerti a livello nazionale dai governi che si sono succeduti. Siamo in una situazione dalla gravità senza precedenti".