Di Stefano (Casapound): "Insegniamo la democrazia alla sinistra. Noi fascisti? Non riproporremo modelli autoritari"

Il comizio di Casapound all'interno dell'Hotel Ramada, gli scontri tra antifascisti e polizia fuori. Questa la sintesi della domenica pomeriggio napoletana. Se a Fuorigrotta, l'attenzione era concentrata sulla vittoria del Napoli di Sarri sulla Spal, la zona di piazza Garibaldi è stato il teatro per lo scontro, seppur a distanza, tra estrema destra e movimenti antifascisti.

Questi ultimi, hanno sfilato contro la possibilità data a Casapound, tacciati di fascismo, di presentrsi alle elezioni 2018. "Abbiamo fatto tutto seguendo le regole democratiche - afferma il leader nazionale del movimento, Simone Di Stefano - Abbiamo raccolto le firme e le abbiamo presentate per poterci candidare. Nonostante questo, il Pd, Liberi e Uguali e i centri sociali dicono che non dovremmo farlo. Vorrà dire che saremo noi a insegnare la democrazia alla sinistra. Noi fascisti? Non riproporremo modelli autoritari. Noi guardiamo al passato per trovare soluzioni per il presente".

Per la capolista alla Camera a Napoli, Emmanuela Florino il punto principale è uno: "Dobbiamo uscire dall'euro e dall'Europa, riacquistando così la nostra sovranità. Poi, dovremo occuparci di dare un lavoro stabile e ben pagato a giovani e meno giovani; il diritto alla proprietà della casa e, infine, affidare un bonus di 500 euro alle famiglie destinate alle spese per i figli. Casapound è l'erede del Movimento sociale italiano".