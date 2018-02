"Difendiamo l'identità cristiana": il programma di Claudio Ferrara (Noi con l'Italia)

Centinaia le persone che hanno accolto il candidato alla Camera dei Deputati con "Noi con l'Italia" Claudio Ferrara in una location di Giugliano in Campania, dove insieme all'Onorevole Lorenzo Cesa, l'Onorevole Michele Schiano e Ira Fele ha illustrato il suo programma per il Parlamento. Imprenditore di successo, molto spesso trascura il suo lavoro per stare vicino ai cittadini e nonostante la febbre Ferrara ha deciso di non mancare a questo importante appuntamento. Lavoro e dignità, queste le basi del suo programma. Ferrara ha come punto fermo il ritorno dei veri valori italiani, difendere l'identità cristiana del nostro paese, la famiglia tradizionale, trovandosi in pieno accordo con l'onorevole Lorenzo Cesa.