De Magistris: "Mio fratello Claudio non si candiderà alle prossime elezioni"

"Sono stato per giorni sulle pagine dei giornali nazionali in un momento delicato per Napoli, mentre si approvava la legge di bilancio. Un dibattito surreale legato a una storia falsa: la candidatura di mio fratello Claudio alle politiche, anche se non era prevista la mia candidatura nè quella del nostro movimento DeMa. E' una notizia falsa che nasconde le notizie vere: le candidature nelle famiglie di Cesaro e di De Luca". Sono le parole pronunciate da De Magistris, che chiariscono il no alla candidatura del fratello Claudio de Magistris alle prossime elezioni nazionali.