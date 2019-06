Vincenzo Cirillo nuovo consigliere della Città Metropolitana

Vincenzo Cirillo è stato eletto come consigliere della città Metropolitana. Sostituisce David Lebro, entrato nel nuovo consiglio di amministrazione dell'Acer (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale).

Vincenzo Cirillo, 43enne di Trecase, candidatosi al Senato, nel Collegio Numero9 Torre del Greco Stabia, con Liberi e Uguali, molto attivo nelle politiche ambientali ha ricoperto incarichi in vari assessorati anche per il Parco nazionale del Vesuvio.

"Sono felicissimo di questo evento che attendevo dal giorno in cui sono risultato essere il primo dei non eletti. Sono contento che sia stato David Lebro a passarmi il testimone con delle dimissioni spontanee perché è andato a ricoprire un ruolo più prestigioso. Spero presto di chiamare a raccolta tutti i consiglieri comunali di tutti e 92 comuni che mi hanno votato e di diventare in breve tempo il riferimento di altrettanti consiglieri comunali rieletti come me o eletti per la prima volta e che non conoscevo due anni e mezzo fa quando ci sono state le elezioni. Voglio tessere una rete fittissima di collaborazioni e di aiuti tra amministrazione affinché i territori diventino più simili e ci si venga incontro più semplicemente partendo proprio da una rete di amministratori locali che hanno a cuore non il loro comune, ma il loro territorio partendo proprio dalla città Metropolitana.