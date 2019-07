Circum, polemiche De Luca-Toninelli. Il governatore: “Un ministro che porta seccia”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha proposto di togliere alla Regione Campania – visti gli ultimi disservizi – le competenze sulla Circumvesuviana, scatenando la risposta del presidente Vincenzo De Luca.

“Toninelli è un ministro che porta seccia – sono le parole del governatore campano – perché da quando è ministro è caduto un ponte a Genova, e una nave ha urtato una banchina a Venezia”.

“Non posso interloquire con un ministro che va in giro con la permanente. Per Toninelli la soluzione più adatta – ironizza ancora De Luca – è il barbiere”. Poi si fa serio: “Scherzi a parte gli chiedo di preoccuparsi di riattivare la Lioni-Grottaminarda che è bloccata da sei mesi e ci sono aziende che rischiano di fallire. Tutto il resto sono chiacchiere propagandistiche. Non vada in giro con esponenti di partito e si ricordi che una cosa è il governo e l'istituzione e un'altra sono gli esponenti di partito”.