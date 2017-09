De Luca lancia l'idea: "Una Cinecittà in Campania"

Un centro di produzione cinematografica, sul modello di Cinecittà, in Campania. A lanciare la proposta, il governatore Vincenzo De Luca nel corso dell’incontro con registi e produttori dei film campani che hanno partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’obiettivo è mettere in campo, dopo il bando che stanzia cinque milioni di euro per il settore, iniziative ed attività in grado di sostenere il comparto cinematografico campano.

“Siamo orgogliosi per l’immagine bella di Napoli che è stata data alla Mostra del Cinema di Venezia", ha commentato De Luca. "Non possiamo vivere di momento o cicli, ma di stabilità. Voglio dare a voi una certezza e cioè la possibilità di programmazione negli anni. Abbiamo rotto con il clima di sfiducia e indifferenza. Non ci dobbiamo fermare qui".