Finisce la luna di miele con De Luca. Ciarambino ripropone Costa alla Regione

“Siamo sempre più convinti di avere finalmente l’opportunità di poter scrivere Il futuro della Campania. Ed è chiaro che per farlo non possiamo che prescindere dai nomi e dai sistemi di potere del passato. Stiamo lavorando da tempo a un progetto importante che vogliamo continuare a costruire attorno al nome del nostro ministro Sergio Costa, del quale conoscevamo già le qualità umane e professionali e che oggi sta dimostrando il suo spessore al paese intero. Una proposta chiara e trasparente attorno a un nome il cui valore non può essere oggetto di tavoli o incontri nelle segrete stanze”. Lo dichiara la capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.

“Abbiamo una grande occasione e dobbiamo sfruttarla. Oggi sappiamo che possiamo contare sull’apporto di tante persone meravigliose della nostra regione e delle forze positive di questa terra che stanno raccogliendo il nostro appello a una grande mobilitazione civica. Possiamo e dobbiamo invertire una tendenza – conclude Ciarambino - e restituire dignità e diritti alla nostra gente e a un territorio che ha potenzialità immense. Chi, come noi, crede che questa sia la strada giusta non deve fare altro che sostenere questo progetto e la figura di Sergio Costa”.