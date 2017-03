Collettivi anti-Salvini da Napoli a Pontida | VIDEO

"Oggi siamo stati a Pontida insieme alle realtà antileghiste del territorio per iniziare il lavoro che ci porterà alla grande giornata dell'orgoglio antirazzista, migrante e meridionale del 22 aprile! Stiamo costruendo una giornata di festa e sono già molti gli artisti che hanno dato la loro disponibilità ad essere sul nostro palco quel giorno. Sono già tantissimi gli autobus che partiranno da diversi territori. Invitiamo tutti ad organizzare la trasferta dal proprio territorio e raggiungerci a Pontida. Daremo un segnale chiaro: il 22 Aprile saremo "Padroni a casa nostra". Perchè la casa degli antirazzisti e delle antirazziste è il mondo intero. E' il momento di metterci la faccia per raccontare che da Sud a Nord c'è chi rifiuta le politiche di Salvini e della Lega, chi non sarà mai dalla parte di chi soffia sui venti dell'odio e del razzismo per fomentare la guerra tra i poveri. Per lanciare questo messaggio di solidarietà, di inclusione contro ogni barriera abbiamo scelto di parlare proprio "dal sacro suolo" della propaganda razzista. Quel luogo da cui ieri si diceva che i veri colpevoli della crisi erano i terroni del Sud e oggi che i veri colpevoli sono i rifugiati, i migranti, le donne e gli uomini che fuggono dalla guerra. Non sarà una festa del Sud contro il Nord: sarà la festa di tutte quelle realtà che combattono il razzismo in ogni territorio. La festa di chi non crede nelle false divisioni...".

Questa è parte del post pubblicato da Insurgencia sulla propria pagina Facebook, accompagnato da un video per mostrare i preparativi della giornata dell'orgoglio meridionale, fissata per il 22 aprile a Pontida.