Nasce il gruppo consiliare "Ce simme sfasteriati": l'intervista a Maria Caniglia

Questa mattina, Nella sala Nugnes di via Verdi, si è costituito un nuovo gruppo consiliare, "Ce Simme Sfasteriati", composto dalla consigliera Maria Caniglia, e dai consiglieri Luigi Zimbaldi e Vincenzo Solombrino che rientra così in maggioranza con il ruolo di capogruppo degli "sfasteriati". Il Gruppo, pur distaccandosi dal gruppo consiliare di demA, in cui sono confluiti tutti gli eletti a sostegno del sindaco de Magistris, resta organico alla maggioranza. Il sindaco, tra l'altro, ha dato il suo plauso all'iniziativa che per lui, rafforza la maggiornaza.

La consigliera Maria Caniglia ha spiegato a NapoliToday come e perché è nata la decisone di fare gruppo a parte in consiglio.

Perché nasce il gruppo “Ce Simme Sfasteriati” in consiglio comunale?

"Il gruppo nasce dalla volontà di creare un'area moderata all'interno di questo consiglio comunale. Abbiamo deciso di dare vita al gruppo 'Ce Simme Sfasteriati' per dare supporto alla maggioranza e alla città: ci definiamo la costola moderata mancante e vogliamo essere il riferimento per le periferie affinché rifioriscano. Ognuno per competenze territoriali si occuperà della municipalità quattro, sei e sette".

Quali sono le vostre posizioni politiche all'interno della maggioranza?

"Siamo stati eletti in maggioranza e in quel perimetro restiamo. E' chiaro che ci batteremo fortemente per la risoluzione delle problematiche relative alle periferie".

Lei è l'unica eletta nella lista, come mai non è il capogruppo?

"Ci siamo confrontati e abbiamo visto in Vincenzo Solombrino la persona giusta, è stato ben due volte alla presidenza di un territorio difficile e crediamo che abbia le qualità del leader".

Come ha visto il sindaco la nascita di questo gruppo? E i colleghi?

"Il nostro sindaco è un uomo di grande spessore culturale e ovviamente ha visto di buon occhio la nascita del gruppo cogliendo l'opportunità di avere tre persone attente alle periferie alle quali ha destinato nel suo programma un ampio capitolo. Inoltre alcuni colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, hanno manifestato simpatia per il progetto e non è escluso che il gruppo possa crescere se c'è condivisione di valori ed ideali. Tre consiglieri municipali hanno espresso la volontà di aderire al nostro progetto".

Avete già delle idee per le elezioni politiche?

"Abbiamo stima etica e professionale nei confronti del sindaco con il quale ci confronteremo ed eventualmente convergeremo nelle decisioni, qualora ci siano i presupposti".