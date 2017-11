De Magistris: "I russi volevano comprare due monumenti simbolo di Napoli"

Luigi de Magistris, al convegno sulla finanza locale, organizzato da M5S alla Camera, è tornato sull'offerta ricevuta tempo fa dai russi riguardante due simboli di Napoli. "Incontrai con molto piacere degli imprenditori russi, poi capii che erano interessati a Castel dell'Ovo e Palazzo Reale. Ho risposto che non sarò certo io il sindaco a vendere la mia città".

Sui problemi finanziari del comune, il sindaco ha poi aggiunto: "Noi a Napoli abbiamo fatto da cavia per i piani di rientro. Per risparmiare abbiamo fatto tagli delle spesa: non abbiamo spese discrezionali, non abbiamo feste di paese e consulenze esterne. Abbiamo fatto leva sui fondi europei".