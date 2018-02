Mara Carfagna presenta le liste di Forza Italia: "Orgogliosa, daremo voce al Sud"

"Sono orgogliosa, onorata di guidare la campagna elettorale nella mia terra, qui a Napoli e in Campania. Un territorio senza dubbio difficile, pieno di contraddizioni ma ricco anche di bellezze e opportunità. Forza Italia vuole dare ancora una volta voce al Sud e alla Campania". Lo ha detto Mara Carfagna, capolista di Forza Italia in Campania, durante la presentazione delle liste del partito di centro-destra. Questa mattina centinaia di persone hanno affollato le sale dell'Hotel Royal-Continental in via Partenope per la presentazione delle liste.



Qui tutti i nomi espressi da Forza Italia in Campania. Tra i nomi di rilievo anche quello di Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella. La Lonardo è intervenuta questa mattina a Napoli, durante la presentazione delle liste, accanto alla capolista Carfagna.