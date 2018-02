Forza Italia, Mara Carfagna: "Dal 5 marzo ricominceremo a governare"

Nel corso di un incontro elettorale di Forza Italia a Napoli, la candidata e portavoce Mara Carfagna ha affermato: ''La nostra ambizione è dare risposte alle istanze dei cittadini, alle loro paure. Noi lavoriamo per essere alla loro altezza, perché vogliamo costruire un'Italia migliore in cui far crescere i nostri figli. E lo faremo dal 5 marzo in poi, quando ricominceremo a governare il Paese".



Qui la nostra intervista a Mara Carfagna, realizzata per il format 'Countdown elezioni', che vede alternarsi davanti alle telecamere esponenti di tutti i partiti politici.