Carcere di Nisida, visita di Fico: "L'autonomia non deve dividere il Paese"

"Qualsiasi sarà l'intesa sull'autonomia, l'intesa passerà in parlamento". E' la dichiarazione del presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di una visita nell'istituto penitenziario minorile di Nisida.

"L'autonomia non deve dividere il Paese - spiega il presidente della Camera - e non deve lasciare il Sud nella condizione, anche economica, in cui si trova".

Il presidente della Camera auspica che l'autonomia possa dare più poteri alle Regioni, tenendo però conto dell'Unità Nazionale, "Per questo bisogna lavorare e coordinarsi insieme".